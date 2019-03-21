Экономика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земельЭкономика сегодня вчера в 09:25

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Заявление Орешкин сделал на итоговом заседании коллегии Росреестра.
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Максим Орешкин
Нам нужно провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли. Использовать для реализации задач нужно, понятно, что существующие механизмы, такие как комплексные кадастровые работы.
— Максим Орешкин, российский политикRambler News Service вчера в 11:49
с чего всё началось

Орешкин анонсировал полную инвентаризацию недвижимости и земель в России

Правительство России намерено провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков, заявил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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