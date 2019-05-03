Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»Интерфакс 02:25
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Политика
В команде Зеленского оценили ситуацию с контрактом на транзит газа
Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о позиции относительно продления контракта на транзит российского газа говорить пока рано, но во многом она зависит от позиции США.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:13
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины Полторак оценил заявление Коломойского о гражданской войне в Донбассе
Глава Минобороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление Игоря Коломойского о гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 08:14
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Хоккей
Овечкин успел соскучиться по сборной России
Обновлено в 08:58
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете
Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Политика
Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Культура
Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Футбол
Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезона
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Наби Кейта пропустит остаток сезона из-за травмы.
Обновлено в 06:35
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Обновлено в 07:54
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Политика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Космос
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено вчера в 08:22
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30