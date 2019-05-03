Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»Интерфакс 02:25
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:09
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Японские ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Ученые из Японии назвали продукт, который спасает от ожирения. Регулярное употребление риса снижает соответствующие риски.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Культура
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Политика
Лавров рассказал, как Россия помешает США вторгнуться в Венесуэлу
Сергей Лавров 2 мая анонсировал создание группы по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
Напомним, Рейнольдс и Лайвли воспитывают двух дочерей — 4-летнюю Джеймс и 2-летнюю Инес.
Обновлено в 04:19
Футбол
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Анжи»
Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и махачкалинского «Анжи» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 06:00