Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»Интерфакс 02:25

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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В правительстве опровергли родство жены Медведева и совладельцев «Мираторга»

Forbes03:48

Жена Медведева не состоит в родстве с главами «Мираторга»

News.ru03:01

В кабмине опровергли родственные связи супруги Медведева с владельцами «Мираторга»

Говорит Москва02:28

В кабмине сообщили, что руководство «Мираторга» не имеет отношения к семье Медведева

ТАСС02:26

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

Интерфакс02:25

Руководство компании «Мираторг» не имеет отношения к семье Дмитрия Медведева

Эхо Москвы04:00

Правительство опровергло данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

РИА Новости02:39
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Хоккей

Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Обновлено в 04:48
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Обновлено в 02:29
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Происшествия

Пять частных домов горят в селе Красногорск Сахалинской области

Обновлено в 04:18
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

Абрамович не планирует продавать «Челси»

Обновлено в 04:24
Финансы

Эксперты предсказали серьезное ослабление рубля к концу 2019 года

Эксперты спрогнозировали небольшое снижение рубля к доллару к середине лета 2019 года и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года.
Обновлено в 03:08
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Авто

Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Политика

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон снялась в бикини и дала откровенное интервью

Актриса Шарлиз Терон снялась в купальнике для обложки журнала Marie Claire, и поделилась чувственными снимками в Instagram.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье

Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения

Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса способствует сокращению риска ожирения.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Обновлено в 00:52
Кино

Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено 01 мая в 11:12
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено вчера в 17:16
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Петербурге нашли семью, где дети жили в антисанитарных условиях

Обновлено в 01:31
Технологии

Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
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