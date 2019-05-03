Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»Интерфакс 02:25
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на живом фото
Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду
Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Политика
Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с Приватбанком
Действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого стороны обсудили принятое киевским судом решение о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят 6,7-дюймовым экраном
Обновлено в 17:34
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Ателье MTM разрабатывает 480-сильный Ateca Cupra
Тюнеры объявили о новом проекте на базе кроссовера Ateca Cupra. Напомним, что ранее мастерская HGP представила доработанный Ateca Cupra.
Обновлено в 08:01
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Авто
Toyota наладит к 2022 году производство Lexus в Канаде
Японская компания Toyota Motor к 2022 году планирует наладить производство двух моделей Lexus на одном из своих заводов в Канаде.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Кино
Что показали после титров комикса «Мстители: Финал»
Многие зрители, привыкшие, что после любого из фильмов кинематографической вселенной Marvel есть дополнительная сцена, не спешат уходить из зала и по окончании кинокомикса «Мстители: Финал».
Обновлено в 05:45
Музыка
Более 1 тыс. юных музыкантов выступят 9 мая перед Музеем Победы
На концерте «Фанфары Победы» 9 мая 2018 г. присутствовали около 10 тыс. человек.
Обновлено в 18:29
Космос
B поисках инопланетян: чем занимается проект SETI
Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
Наука
Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных
По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
Обновлено 30 апреля в 09:57