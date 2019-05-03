Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»Интерфакс 02:25

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
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В правительстве опровергли родство жены Медведева и совладельцев «Мираторга»

Forbes03:48

В правительстве отрицают родство Светланы Медведевой и руководителей агрохолдинга «Мираторг»

Эхо Москвы12:04

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

Интерфакс02:25

Правительство опровергло данные о родстве Медведевой и глав «Мираторга»

РИА Новости02:39

В кабмине сообщили, что руководство «Мираторга» не имеет отношения к семье Медведева

ТАСС02:26

Жена Медведева не состоит в родстве с главами «Мираторга»

News.ru03:01

В кабмине опровергли родственные связи супруги Медведева с владельцами «Мираторга»

Говорит Москва02:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на живом фото

Последний представляет собой смартфон Honor 20i представленный недавно в Китае, а вот первые два устройства вызывают большой интерес.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество

Работа мечты: туристам предлагают заработать на посещении спа-салонов

Обновлено в 16:48
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию с Приватбанком

Действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого стороны обсудили принятое киевским судом решение о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 10:43
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят 6,7-дюймовым экраном

Обновлено в 17:34
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено вчера в 09:24
Авто

Ателье MTM разрабатывает 480-сильный Ateca Cupra

Тюнеры объявили о новом проекте на базе кроссовера Ateca Cupra. Напомним, что ранее мастерская HGP представила доработанный Ateca Cupra.
Обновлено в 08:01
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:01
Авто

Toyota наладит к 2022 году производство Lexus в Канаде

Японская компания Toyota Motor к 2022 году планирует наладить производство двух моделей Lexus на одном из своих заводов в Канаде.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Общество

В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

Обновлено в 09:15
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Кино

Что показали после титров комикса «Мстители: Финал»

Многие зрители, привыкшие, что после любого из фильмов кинематографической вселенной Marvel есть дополнительная сцена, не спешат уходить из зала и по окончании кинокомикса «Мстители: Финал».
Обновлено в 05:45
Музыка

Более 1 тыс. юных музыкантов выступят 9 мая перед Музеем Победы

На концерте «Фанфары Победы» 9 мая 2018 г. присутствовали около 10 тыс. человек.
Обновлено в 18:29
Космос

B поисках инопланетян: чем занимается проект SETI

Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
Наука

Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных

По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.
Обновлено 30 апреля в 09:57
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