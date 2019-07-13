Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.

Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей

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