Экономика

Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семейКрасная весна вчера в 05:21

Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.
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Государство поможет семьям с низким доходом

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РБКвчера в 04:59

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