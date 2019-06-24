Энергетика

Правительство РФ не собирается продлевать заморозку цен на топливоФАН 16:12

Обеспечить сдерживание рост цен на топливо в пределах инфляции позволит демпфирующий механизм, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в кабмине РФ. Таким образом, правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо.
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Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
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