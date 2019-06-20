Общество
Правительство РФ назначило единого оператора фиксации ПДДПолит.ру вчера в 20:56
Правительство РФ направило главам ряда регионов телеграмму о том, что «единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД», передает РБК.
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
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