Общество

Правительство РФ назначило единого оператора фиксации ПДДПолит.ру вчера в 20:56

Правительство РФ направило главам ряда регионов телеграмму о том, что «единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД», передает РБК.
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.
Коммерсантъвчера в 16:14

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«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Интерфакс03:30

Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

ТАСС02:15

Ответственен за регистрацию нарушений ПДД стал Ростех

News.ruвчера в 21:51

СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомостивчера в 20:41

«Ъ»: Государство хочет получить монополию на установку дорожных камер

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:40

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

РБКвчера в 18:31

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъвчера в 16:14
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Обновлено в 07:58
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку

В петербургском районе Колпино на улице была обнаружена новорожденная девочка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Политика

Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата

Обновлено в 06:35
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить

Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».
Обновлено в 06:00
Наука

Ученые из США создали ультразвуковую технику гастроскопии

Группа исследователей из США разработала роботизированную ультразвуковую технологию гастроскопии.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение Харченко и трем россиянам в связи с причастностью к крушению МН17.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.
Обновлено в 07:31
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Александр Буйнов трогательно поздравил супругу с днем рождения

На странице в Instagram Александр Буйнов трогательно поздравил избранницу с днем рождения, опубликовав соответствующий кадр, на котором она выглядит задумчивой и очень красивой.
Обновлено в 07:53
Финансы

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Садальский высказался о больничной эпопее Алибасова

Актер Станислав Садальский в Instagram подверг критике продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, который придумал, как он считает, некрасивую историю про отравление.
Обновлено в 03:51
Политика

В ДНР и ЛНР ответили на условие Украины по снятию блокады

19 июня экс-президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что Киев не снимет экономическую блокаду с ДНР и ЛНР до возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

За взятку от строителей «Крестов» приговорен бывший замдиректора ФСИН

Смольнинский суд Петербурга приговорил бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.
Обновлено в 08:28
Общество

Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Красноярска

Обновлено в 07:19
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Общество

Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году

Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 06:44
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив».
Обновлено в 06:06
Финансы

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
Обновлено в 03:41
Политика

Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:50
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Сотрудникам МВД расширят географию выезда

Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой

Обновлено в 08:14
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