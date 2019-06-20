Общество
Правительство РФ назначило единого оператора фиксации ПДДПолит.ру вчера в 20:56
Правительство РФ направило главам ряда регионов телеграмму о том, что «единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД», передает РБК.
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:28, Вашингтон
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Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
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Экономика
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С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
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Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
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Наука
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Энергетика
В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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Обновлено в 08:20
ЖКХ
Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области
Обновлено в 06:32
Футбол
Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель
Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого
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Обновлено в 05:49
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Обновлено в 08:13
Финансы
Биржевой курс доллара обновил минимум года
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Обновлено в 04:09
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 07:40
Общество
Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину
О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты
Опубликовано видео распаковки смартфона Huawei Nova 5 Pro
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