Правительство РФ назначило единого оператора фиксации ПДДПолит.ру вчера в 20:56

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.

с чего всё началось

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