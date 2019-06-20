Общество

Правительство РФ назначило единого оператора фиксации ПДДПолит.ру вчера в 20:56

Правительство РФ направило главам ряда регионов телеграмму о том, что «единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД», передает РБК.
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с чего всё началось

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.
Коммерсантъвчера в 16:14

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«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Интерфакс03:30

Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

ТАСС02:15

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъвчера в 16:14

СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомостивчера в 20:41

«Ъ»: Государство хочет получить монополию на установку дорожных камер

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:40

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

РБКвчера в 18:31

Ответственен за регистрацию нарушений ПДД стал Ростех

News.ruвчера в 21:51
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:28, Вашингтон
Экономика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия

Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован

Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки

Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Культура

Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Обновлено вчера в 06:27
Энергетика

В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин высказался о деле Голунова

Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
ЖКХ

Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области

Обновлено в 06:32
Футбол

Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель

Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Украинский дипломат покинул зал из-за выступления представителя России

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста против выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова вышел из зала заседаний Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 07:40
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты

Опубликовано видео распаковки смартфона Huawei Nova 5 Pro

Обновлено в 07:34
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