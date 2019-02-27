Экономика
Правительство Нидерландов купило долю в авиакомпании Air France—KLMКоммерсантъ вчера в 21:08
Правительство Нидерландов купило 12,7% акций авиаперевозчика Air France—KLM за €680 млн. Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра объявил об этом на пресс-конференции.
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Правительство Нидерландов купило долю в Air France-KLM для защиты своих интересов
Ведомостивчера в 20:53
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Хоккей
Кубок Гагарина. «Ак Барс» во второй раз проиграл «Авангарду»
Обновлено в 14:44
Спорт
Что говорили в России о включении Медведевой в состав сборной на ЧМ
По сравнению с предыдущими версиями состава сборной в итоговом ростере имеется лишь одно, но существенное изменение: в качестве основных в женской части турнира выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева, заменившая Станиславу Константинову, которая теперь наряду с Елизаветой Туктамышевой числится в запасе.
Обновлено в 15:02
Политика
Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане
Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов
Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Политика
Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил
Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция
Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Политика
Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму
Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Теннис
Шарапова снялась с турнира Miami Open
Россиянка Мария Шарапова снялась Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 15:01
Экономика
Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.
Обновлено в 11:58
Политика
Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе
Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.
Обновлено в 09:57
Хоккей
Игровой свитер Овечкина стал самым продаваемым в нынешнем сезоне НХЛ
Игровые свитера российского нападающего Александра Овечкина являются лидерами по продажам со старта сезона-2018/19 на сайтах Fanatics и NHL Store, сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.
Обновлено в 12:55
Политика
Бывший адвокат Трампа дал показания в Конгрессе США
Бывший адвокат президента США Дональда Трамп Майкл Коэн дал показания перед членами комитета по надзору палаты представителей Конгресса США, сообщает Reuters.
Обновлено в 14:49
Футбол
Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)
Стали известны составы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Обновлено в 14:22
Финансы
Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года сумму
Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб.
Обновлено в 14:58
Авто
«Дочка» Volvo представила «убийцу» Tesla
Автомобиль Polestar 2 называют "убийцей" Tesla Model 3.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников
В селе Частые (Пермский край) инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД обстрелял дома руководителей полиции.
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко «поехал кукухой», напал на девушку и «стырил» шапку
В опубликованном видеоролике видно, как президент Украины Петр Порошенко пожимает руки людям в толпе и внезапно срывает шапку с головы стоящей перед ним девушки.
Обновлено в 15:04
Спорт
Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам
Обновлено в 09:29
Политика
Немецкий депутат предложил наказать Порошенко
"Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - подчеркнул Линдеманн Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".
Обновлено в 14:58
Происшествия
Пациент напал на бригаду скорой помощи в Великом Новгороде
В Великом Новгороде сегодня, 27 февраля, сотрудники новгородской станции скорой медицинской помощи пострадали от рук пациента, которому они оказали помощь.
Обновлено в 14:12
Происшествия
На перемене в московской школе подрались третьеклассницы
Обновлено в 06:40