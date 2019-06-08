Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю СандуАргументы и Факты вчера в 14:16
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
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Политика
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