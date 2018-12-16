Энергетика

Правительство Мексики представило свой план спасения нефтяной отрасли
РИА Новости
вчера в 19:55

Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex. План был представлен в нефтедобывающем штате Кампече, сообщает Pemex.
РИА Новостивчера в 19:55

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Власти Мексики опубликовали план спасения нефтяной отрасли

Экономика сегодня02:27

Мексика подготовила свой план спасения нефтяной отрасли

ПРАЙМ01:51

Правительство Мексики подготовило план спасения нефтяной отрасли

Метагазета03:00

Правительство Мексики представило свой план спасения нефтяной отрасли

РИА Новостивчера в 19:55
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Энергетика

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Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.
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Энергетика

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Гуру нефтяного рынка считает, что сланцевики спутали трейдерам все карты

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Мексиканская компания
Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания. Основана в 1938 году. В 2014 году являлась 10-й крупнейшей нефтяной компанией по полученной выручке за год и занимала 36 место в рейтинге журнала "Форчун" Global 500 2014. Штаб-квартира компании располагается в Мехико, Мексика.
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Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
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