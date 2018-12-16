Энергетика
Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex. План был представлен в нефтедобывающем штате Кампече, сообщает Pemex.
РИА Новостивчера в 19:55
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Энергетика
Некоторые виды автотоплива подорожают с 16 декабря на АЗС в Белоруссии
Автомобильное топливо, за исключением АИ-92, на АЗС в Белоруссии с 16 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу регулятор отрасли концерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:44
Энергетика
Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта «Евро-5»
Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Завод из Новосаратовки начал банкротство саратовского предприятия
Банкротство инициировало ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» из Санкт-Петербурга, почтовый адрес которого - деревня Новосаратовка Ленинградской области.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
ФАС удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» и Repsol Exploracion
ФАС удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром нефть" и АО "Репсол Эксплорасьон, С.А." о заключении договора об осуществлении прав участников (корпоративного договора) ООО "АСБ ГЕО".
Обновлено 14 декабря в 04:03
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Инвесторы выводят $8 трлн из ископаемого топлива
Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.
Обновлено 14 декабря в 07:27
Энергетика
США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что ей удалось одержать победу в федеральном суде Нью-Йорка, где она смогла получить доступ к информации об активах российской компании «Газпром» в Европе.
Обновлено 13 декабря в 11:29
Энергетика
Второй блок дожимной станции запущен на газопроводе Туркменистан-Китай
На месторождении Самандепе на востоке Туркменистана завершилась реализация второго этапа проекта по повышению давления отправляемого в магистральный газопровод Туркменистан-Китай природного газа.
Обновлено 14 декабря в 08:49
Энергетика
Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ
В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.
Обновлено 14 декабря в 02:15
Энергетика
Газпром и ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию СП
ПАО "Газпром" и ПАО ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.
Обновлено 13 декабря в 04:07
Энергетика
За 11 месяцев производство мяса в Казахстане выросло на 9%
По итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 247 882 тонны мяса, что на 8,9% больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.
Обновлено 14 декабря в 02:13
Энергетика
Тюменская область может догнать Татарстан по добыче нефти
С учетом Тобольского проекта, Тюменская область могла бы довести добычу нефти до уровня 30 миллионов тонн нефти в год, что сравнимо с нефтедобычей в Татарстане, пишет газета «Советская Сибирь».
Обновлено 14 декабря в 05:21
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума
Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.
Обновлено 13 декабря в 06:31
Энергетика
Гуру нефтяного рынка считает, что сланцевики спутали трейдерам все карты
Трейдеры не могут точно определить производительность скважин и буровых для Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико.
Обновлено вчера в 12:06