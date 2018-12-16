Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex. План был представлен в нефтедобывающем штате Кампече, сообщает Pemex.

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Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.

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