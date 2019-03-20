Финансы

Правительство Казахстана заявило о преемственности политики НазарбаеваREGNUM 00:21

Политика Казахстана по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста и снижению инфляции будет продолжена правительством и Национальным банком республики. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе правительства.
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Правительство и Нацбанк Казахстана: курс движения не изменится

Красная весна01:48

Казахстан продолжит проводить макроэкономическую политику

Комсомольская правда01:09

Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность

RT на русском00:23

Правительство Казахстана заявило о преемственности политики Назарбаева

REGNUM00:21

Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильность

РЕН ТВ00:15
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Транспорт

Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам

Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Обновлено в 09:28
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Глава города Любань в Ленобласти задержан за взятку в 11 млн рублей

По версии следствия, глава администрации ежемесячно получал от взяткодателя денежные средства в размере 470 тысяч рублей за то, чтобы не осуществлять муниципальный контроль в границах поселения, и за содействие в переводе сданных в аренду земель из категории «земли сельскохозяйственного значения» в категорию «промышленные земли».
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Обновлено в 09:59
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Футбол

Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Политика

Украина ввела санкции против сотен россиян

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Авто

Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери

Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Транспорт

«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»

В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Экономика

ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Наука

В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку

Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

Порошенко и Турчинов передали ВСУ новую партию военной техники

На торжественной церемонии передачи присутствовали президент Украины Порошенко и секретарь СНБО Турчинов, сообщает украинское издание Корреспондент.net Передача техники и вооружений проходила в Хмельницкой области.
Обновлено в 10:52
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Обновлено в 10:45
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
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