Финансы
Правительство Казахстана заявило о преемственности политики НазарбаеваREGNUM 00:21
Политика Казахстана по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста и снижению инфляции будет продолжена правительством и Национальным банком республики. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе правительства.
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Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой
Обновлено в 09:28
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Глава города Любань в Ленобласти задержан за взятку в 11 млн рублей
По версии следствия, глава администрации ежемесячно получал от взяткодателя денежные средства в размере 470 тысяч рублей за то, чтобы не осуществлять муниципальный контроль в границах поселения, и за содействие в переводе сданных в аренду земель из категории «земли сельскохозяйственного значения» в категорию «промышленные земли».
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Футбол
Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»
Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика
Украина ввела санкции против сотен россиян
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери
Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Транспорт
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Наука
В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку
Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
Порошенко и Турчинов передали ВСУ новую партию военной техники
На торжественной церемонии передачи присутствовали президент Украины Порошенко и секретарь СНБО Турчинов, сообщает украинское издание Корреспондент.net Передача техники и вооружений проходила в Хмельницкой области.
Обновлено в 10:52
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45