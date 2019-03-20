Финансы
Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильностьРЕН ТВ 00:15
Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.
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