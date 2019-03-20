Финансы

Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильностьРЕН ТВ 00:15

Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.
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Правительство и Нацбанк Казахстана: курс движения не изменится

Красная весна01:48

Казахстан продолжит проводить макроэкономическую политику

Комсомольская правда01:09

Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность

RT на русском00:23

Правительство Казахстана заявило о преемственности политики Назарбаева

REGNUM00:21

Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильность

РЕН ТВ00:15
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Происшествия

Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину

В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 04:35
Авто

Scania в 2018 году поставила рекорд продаж в России

В 2018 году компания открыла 17 станций техобслуживания на стратегически важных для грузоперевозчиков территориях РФ.
Обновлено в 02:31
Политика

Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая

Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.
Обновлено вчера в 10:35
Путешествия

Названы самые популярные у российских туристов страны

Обновлено в 02:08
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

Президент исследовательского холдинга Андрей Милёхин, слова которого приводит РИА Новости, пояснил, что рост объёмов «свободных денег» у россиян в феврале объясняется тем, что из-за длительных праздников граждане интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объём средств для других расходов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Общество

Метель в конце недели придёт в восемь районов Сахалина

Как сообщал ASTV.RU, 22 марта ожидаются сильная метель, сильный снег, ветер до 20 25 метров в секунду и плохая видимость.
Обновлено в 03:48
Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Экономика

Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Баскова застыдили за просьбу о помощи семье Началовой

Обновлено в 04:08
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено вчера в 14:25
Общество

Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Наука

Учёные MIT научат роботов обращаться с любыми объектами

Обновлено вчера в 10:22
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей

В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Футбол

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено вчера в 17:07
Игры

Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra

Обновлено в 04:32
Футбол

Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Обновлено вчера в 13:35
Общество

Сегодня наступает астрономическая весна – день весеннего равноденствия

В северных широтах, на которых находится Череповец, день весеннего равноденствия по факту наступил чуть раньше.
Обновлено в 01:18
Баскетбол

Джеймс Харден установил рекорд НБА

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Политика

Президент Чехии обвинил Турцию в союзничестве с ИГИЛ

Глава Чехии Милош Земан в рамках встречи с жителями Карловарского края заявил, что Турция является «союзником» террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом

Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО.
Обновлено вчера в 08:50
Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
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Нурсултан Абишевич Назарбаев
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
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