Финансы
Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильностьРЕН ТВ 00:15
Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.
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Общество
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Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
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Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
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Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
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Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
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Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть
Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
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Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео
Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.
Обновлено в 03:12
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Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы
По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
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Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»
Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 02:05
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Ранее предполагалось, что в 2021–2022 годах эти шесть крейсеров пройдут ремонт и модернизацию для продления срока службы.
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
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Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
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Обновлено вчера в 20:13
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В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
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Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
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Обновлено вчера в 12:49
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Обновлено вчера в 14:28
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Все матчи вторника на турнире в Майами отложены из-за дождя
Все матчи первого игрового дня на соревнованиях в Майами отложены из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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