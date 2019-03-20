Финансы

Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильностьРЕН ТВ 00:15

Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.
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Правительство и Нацбанк Казахстана: курс движения не изменится

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Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность

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REGNUM00:21

Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильность

РЕН ТВ00:15
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Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ

Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
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В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию

В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
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Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
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Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
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В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
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В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
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Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
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Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
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В Симферополе арестовали первого президента Крыма

Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть

Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Александр Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Крупнейший тайник с мешками пистолетов и гранатометов сняли на видео

Из тайника изъято 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций: гранатометы («Муха», «Шмель»), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы

По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Политика

Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

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Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
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Дональд Трамп примет в Белом доме «Вашингтон Кэпиталз»

Президент США Дональд Трам примет в Белом доме хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз".
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Армия и оружие

К 2022 году американский флот хочет «отправить на пенсию» шесть ракетных крейсеров

Ранее предполагалось, что в 2021–2022 годах эти шесть крейсеров пройдут ремонт и модернизацию для продления срока службы.
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Музыка

Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме

Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
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Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
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В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Все матчи вторника на турнире в Майами отложены из-за дождя

Все матчи первого игрового дня на соревнованиях в Майами отложены из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
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