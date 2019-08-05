Экономика
Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАiReactor 09:18
Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США. Об этом со ссылкой на собственный источник, приближенный к верховному правительству Китая, сообщают журналисты Bloomberg.
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Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
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Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
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Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
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Автобус из Германии перевернулся в Саратовской области
Рейсовый автобус, который ехал из Германии и следовал в город Камышин Волгоградской области, опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области.
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Политика
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Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
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Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.
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Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
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«Википедия» внесла в черный список связанные с Евгением Пригожиным СМИ
Редакторы «Википедии» решили внести в черный список СМИ, которые по их мнению, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 10:31
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Малооблачная погода и до 25 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 7 августа, сообщили в центре погоды «Фобос».
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Священник РПЦ рассказал о беседе с Чарлзом Дарвином
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Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку
Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.
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Авто
Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank
По сведениям, новая внедорожная машина Rezvani Tank 2020 модельного года получит очень производительный силовой агрегат.
Обновлено в 07:45
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 10:23
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
На Украине готовятся ограничить подачу воды
Водоканалы некоторых городов на Украине с 20 августа могут ограничить подачу воды до нескольких часов в день из-за долгов по электроэнергии, сообщил УНИАН со ссылкой на заявление вице-президента украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольги Бабий.
Обновлено в 07:05
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Украина отказалась от бронемашин «Дозор-Б» в пользу польского аналога
«Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ «Дозор-Б»)», – передает УНИАН сообщение департамента.
Обновлено в 09:50
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.
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