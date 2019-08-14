с чего всё началось

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Футбол Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко 56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.

Происшествия Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».

Энергетика Сенатор оценил планы Польши поднять цену на транзит газа из России Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков оценил план Польши поднять цену на транзит российского газа.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Политика В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.

Экономика «Газпром» затевает два гигантских проекта на Балтике "Газпром" просит кабмин присвоить проектам комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтики рядом с Усть-Лугой, статус "имеющих общегосударственное значение для экономики".

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Теннис Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Происшествия СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.

Политика На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника.

Экономика Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.

Шоу-бизнес В Торонто простились с Аллой Вербер Не было в Торонто и близкой подруги Вербер, телеведущей Елены Малышевой, которая не успела сделать визу к назначенной дате.

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Политика Орешкин оценил выход США из ВТО Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.

Музыка Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим".

Культура У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Авто BMW показала гибридный BMW 330e Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций Эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов заявили, что потери России от санкций составили около 800 млрд рублей.