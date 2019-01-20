Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»РИА Новости 13:46
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
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В интервью газете Handelsblatt Петер Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток-2».РБК13:47
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