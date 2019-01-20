Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»РИА Новости 13:46
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
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с чего всё началось
В интервью газете Handelsblatt Петер Альтмайер сказал, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта «Северный поток-2».РБК13:47
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Политика
Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает повторно нанести визит в Россию этой весной и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила о том, что в Камчатском крае началось извержения вулкана Безымянный.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска
Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь ракет, выпущенных истребителями F-16 ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска.
Обновлено в 11:16
Авто
Эксперты составили ТОП-5 самых популярных иномарок с пробегом в РФ
На четвертой строчке расположилось семейство Kia Rio, который является самой популярной моделью на рынке новых авто в России.
Обновлено в 03:52
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Экономика
Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось
Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено в 20:58
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Кино
Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна
Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено в 11:20
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено в 17:50
Транспорт
ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке
В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:02
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Культура
Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес
Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85
Обновлено в 21:34
Общество
Кожемяко возмутился ценами на выпечку в приморских школах
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что из школ региона нужно убрать автоматы с едой и газировкой, чтобы они не отвлекали детей от здорового питания.
Обновлено в 20:47
Авто
«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»
Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Авто
Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17
Политика
Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую Лавру
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал, как Украина может Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата.
Обновлено в 21:58
Общество
Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 рубля
Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено в 18:24
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Общество
Машины каршеринга к концу года могут оснастить скрытыми камерами
Российский каршеринговый автомобильный парк могут оснастить скрытыми камерами видеонаблюдения в салоне к концу 2019 года.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус
Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус с металическим блеском.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На Камчатке погибла катавшаяся на привязанном к машине тюбинге девушка
Обновлено в 21:46
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли
Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено в 16:35
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею
В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею, случившегося 12 декабря.
Обновлено в 22:08
Здоровье
Эксперты рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека
«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», — цитирует кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА Новости.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Политика
Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал россиян рабами
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам нравится быть рабами.
Обновлено в 22:07