Экономика
Правительство Франции разработает налог для крупных IT-компанийИзвестия 07:10
Весной 2018 года Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий. Их годовой оборот должен превышать €750 млн.
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с чего всё началось
К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.РБК04:51
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