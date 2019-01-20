Правительство Франции разработает налог для крупных IT-компанийИзвестия 07:10

с чего всё началось

Весной 2018 года Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий. Их годовой оборот должен превышать €750 млн.

Экономика Экономика Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы "Организация начала реализовывать первый контракт в этом году – покупка в кредит 200 тысяч тонн пшеницы российского происхождения по цене около 135 тысяч сирийских лир (311 долларов – ред.) за одну тонну", - заявил местной газете al-Baath Касим.

Экономика Экономика Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет.

Энергетика Энергетика Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.

Экономика Экономика Москва против Петербурга: где лучше живется энергетикам Москва и Санкт-Петербург соперничают во многом — даже в доходности энергетических компаний.

Экономика Экономика Экспорт продукции из Мордовии вырос на 28% по итогам 2018 года Объем экспорта произведенной в Мордовии продукции составил по итогам 2018 года $285 млн - это на 28% больше, чем в 2017 году.

Экономика Экономика «Русгидро» грозит штраф за просрочку ввода ГЭС в Северной Осетии «Русгидро» грозит штраф за просрочку ввода Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии, следует из проекта протокола заседания наблюдательного «Совета рынка», назначенного на 30 января.

Экономика Экономика К 2035 году Китай почти удвоит число аэропортов Китай удвоит количество аэропортов к 2035 году, сообщили в Главном управлении гражданской авиации КНР (ГУГАК).

Энергетика Энергетика План по разведке сланцевого газа выполнить не удалось Китай второй раз подряд провалил план по разведке сланцевого газа, что поставило под большое сомнение перспективность разработки этого энергоносителя в КНР, пишет китайский экономический вестник Caixin.

Экономика Экономика В Госдуме предлагают «газовую амнистию» для регионов Для регионов с наименьшими доходами можно было бы провести так называемую газовую амнистию, то есть простить им долги за газ.

Экономика Экономика Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.

Экономика Экономика Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.

Экономика Экономика Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.

Энергетика Энергетика В Грузии рассказали о переговорах по новому соглашению с «Газпромом» Согласно последнему договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только денежными средствами.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.