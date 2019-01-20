Правительство Франции разработает налог для крупных IT-компанийИзвестия вчера в 07:10

с чего всё началось

Весной 2018 года Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий. Их годовой оборот должен превышать €750 млн.

Армия и оружие Армия и оружие В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Политика Политика Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.

Экономика Экономика Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.

Космос Космос Над Москвой началось кровавое лунное затмение Над Москвой началось кровавое лунное затмение, во время которого естественный спутник Земли окрашивается в красновато-оранжевые тона.

Происшествия Происшествия В Москве теплоход врезался в причал В Росморречфлоте проинформировали о столкновении теплохода "Бьюти" с причалом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Общество На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.

Общество Общество Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".

Происшествия Происшествия На Урале в горах пропали две женщины из тургруппы В горах на севере Свердловской области (территория Карпинского городского округа) идут поиски двух женщин, потерявшихся 19 января во время вылазки на Сухогорский камень.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Происшествия Происшествия В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

Экономика Экономика Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет По данным Государственного статистического управления Китая, темпы роста ВВП КНР в 2018 году упали до минимума за 28 лет.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.

Космос Космос Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.

Экономика Экономика «Коммерсант» узнал об одобрении строительства первого участка ВСМ

Общество Общество Население Китая в 2018 году увеличилось до 1,395 млрд человек Население Китая в 2018 году увеличилось на 0,38%, превысив 1,395 млрд человек.

Происшествия Происшествия Несколько человек отравились угарным газом в Дагестане Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Каспийска.

Общество Общество В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.

Общество Общество В Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникул Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

Политика Политика Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру "Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.

Общество Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурея.

Здоровье Здоровье В поликлиниках Петербурга прекратили выдачу лекарств людям с ВИЧ В Петербурге после проверки Контрольно-счётной палаты приостановили выдачу лекарств пациентам с ВИЧ в поликлиниках по месту жительства, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Происшествия Происшествия В Новосибирске задержали вылет самолета из-за неудачной подачи трапа Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Новосибирска в Москву утром в понедельник задержали из-за небольшого повреждения краски на самолете поданным к нему трапом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Гаджеты Гаджеты Apple возобновила продажу iPhone SE по цене $250

Кино Кино Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика Экономика Продукты изымают из перепродажи Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.

Происшествия Происшествия Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя Федоров был задержан оперативниками ФСБ с поличным при даче взятки.

Происшествия Происшествия В Москве мужчина расстрелял своих похитителей Неизвестные похитили мужчину в центре Москвы и вымогали у него 20 млн руб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.