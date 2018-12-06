Политика
Правительство Франции испугалось возможного переворота
Правительство Франции испугалось возможного переворотаТелеканал 360°17:09
В Елисейском дворце опасаются попытки государственного переворота, которую могут предпринять «желтые жилеты». Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на источник в правительстве. Беспокойство властей вызвало намерение протестующих в субботу направиться к президентской резиденции.
Телеканал 360°17:09
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика
Госдеп предложил России два способа сохранить договор о ракетах
В конце октября Россия передала Вашингтону все данные об испытаниях ракеты 9M729, чтобы убедить США в том, что она не нарушает условия договора.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 22:35
Политика
Трамп решил назначить Хизер Науэрт новым постпредом США при ООН
Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли.
Обновлено в 22:28
Политика
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего
В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 22:18
Политика
Трамп пообещал заключить торговую сделку с Китаем за 90 дней
Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней.
Обновлено в 22:30
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор
Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 21:30
Политика
Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.
Обновлено в 22:35
Политика
Суд в США назначил Марии Бутиной общественного адвоката
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 22:15
Политика
Лавров обсудил урегулирование в Донбассе с генсеком ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером работу организации по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 22:16
Политика
Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты
По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.
Обновлено в 22:30
Политика
Рада поддержала разрыв Договора о дружбе с Россией
Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Обновлено в 22:39
Армия и оружие
Пентагон увидел крупную угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляет собой крупную угрозу для США.
Обновлено в 22:36
Политика
Власти Японии намерены запретить закупки Huawei и ZTE для госаппарата
Власти Японии намерены запретить закупки для государственных учреждений страны телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies и ZTE из-за опасений шпионажа со стороны спецслцжб КНР, сообщает в пятницу газета Yomiuri.
Обновлено в 22:37
Политика
Климкин рассказал о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам
Министр посчитал это положительным знаком, а также напомнил, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на территории Украины не противоречит украинским законам, пишет RT.
Обновлено в 20:55