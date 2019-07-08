Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь опроверг данные о своей отставке. По его словам, различные СМИ иногда пишут об этом, но это не соответствует действительности, по крайней мере от него такой инициативы нет. К подобным слухам чиновник относится философски.

Губернатор ЕАО опроверг сообщения о своей отставке

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