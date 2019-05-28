Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставкуИзвестия 06:23

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.
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Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

ТАСС06:01

Президент Австрии отправил в отставку канцлера Курца

Телеканал 360°06:32

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Известия06:23

Президент Австрии распустил правительство Курца

РБК07:00

Курц ушел в отставку

Lenta.ru05:56

Правительство Курца отправлено в отставку

Газета.Ru05:54

Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца

RT на русском05:53
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Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Обновлено в 06:41
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Футбол

Хави стал главным тренером «Аль-Садда»

Экс-полузащитник катарского Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный Твиттер катарского клуба.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики

Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Религия

РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции

Обновлено в 07:55
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек.
Обновлено в 08:13
Хоккей

КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона

Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Обновлено в 02:54
Спорт

Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Наука

Делигнифицированная древесина может помочь охладить здания

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года. Министр иностранных дел Австрии с 16 декабря 2013 года. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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Александр Ван дер Беллен
Австрийский экономист
Австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных в 1997-2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.
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