Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили север Хамы от боевиковИзвестия вчера в 12:21
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север провинции Хама. Генштаб вооруженных сил страны в пятницу, 23 августа, также подтвердил информацию об освобождении города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.
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Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Обновлено 22 августа в 19:12
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
«Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, корабль отошел от станции на безопасное расстояние.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа».
Обновлено в 01:45
Космос
ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере
Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено вчера в 06:12
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Note 10
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, кто заменил ей Олега Табакова
Марина Зудина тяжело перенесла уход из жизни любимого супруга — народного артиста Олега Павловича Табакова.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.
Обновлено в 02:10
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Обновлено вчера в 23:31
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Нацгвардию Украины решено вывести с Донбасса
Ранее в ДНР сообщали, что штаб операции объединенных сил («ООС») решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 01:15
Финансы
В России дешевеет ипотека
Ставки вниз: ипотека в России дешевеет. С начала августа 18 из 20 крупнейших банков России снизили проценты по жилищным кредитам.
Обновлено в 01:44
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу
Дебютные серийные экземпляры самого экономичного седана Kia Cerato/K3 переданы первым клиентам.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
В Нью-Йорке мужчина погиб в результате несчастного случая, когда его придавило лифтом, сообщает ABC News.
Обновлено вчера в 11:58
Кино
Аналитики оценили вероятность гибели Человека-паука в фильме Marvel
Стороны не смогли договориться о распределении прибыли. Букмекеры принимают ставки на то, что Человек-паук покинет вселенную Marvel.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено 22 августа в 13:23
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Омской области восемь человек пострадали при столкновении автобусов
Водитель и семь пассажиров микроавтобуса пострадали при столкновении с пассажирским ПАЗ в Омской области, сообщает пресс-служба управления МВД по Омской области.
Обновлено в 02:50
Технологии
Собака снижает риск болезней сердца у владельца
Ученые изучили жизнь 1769 чехов без истории болезней сердца и оценили ее по семи основным показателям: массе тела, диете, физической активности, курении, кровяном давлении, холестерине и сахаре в крови.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд
По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.
Обновлено в 03:00
Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено в 02:05