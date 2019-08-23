Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили север Хамы от боевиковИзвестия 12:21
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север провинции Хама. Генштаб вооруженных сил страны в пятницу, 23 августа, также подтвердил информацию об освобождении города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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Армия и оружие
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Минобороны России сообщило о начале разработки оружия на новых физических принципах специалистами военного технополиса «Эра» в Анапе.
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В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
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Исследователи получили новые снимки с поверхности астероида Рюгу
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Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
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Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
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