Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла». Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун.

с чего всё началось

Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.

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