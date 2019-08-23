Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север ХамыRT на русском 11:30
Сирийские правительственные войска полностью освободили северные районы провинции Хама от террористических формирований, заявили в Генштабе Вооружённых сил Сирии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Футбол
Ливерпуль может подписать рекордный спонсорский контракт с Nike
По информации источника, «красные» в поисках спонсора на следующие сезоны остановили свой свой выбор на компании Nike, контракт с которыми может стать рекордным в АПЛ, превзойдя даже сделку МЮ с Adidas, оцениваемую в 75 млн фунтов в год.
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Общество
Власти Москвы объяснили отказ в проведении митингов 31 августа
Власти не согласовали акции 31 августа в Москве из-за запланированных мероприятий ко Дню знаний.
Обновлено в 12:43
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Политика
Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток
Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Происшествия
Появилось видео уничтожения севшего на кукурузное поле самолета A321
В поле возле аэропорта Жуковский 23 августа начали разрезать самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку.
Обновлено в 06:09
Технологии
Tele2 установит прослушку на сотрудников своих сотовых салонов
Оператор мобильной связи Tele2 планирует раздать своим сотрудникам, работающим в фирменных салонах, бейджи со встроенными микрофонами.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Чеченский исламист застрелен в Берлине
В Берлине застрелен уроженец Чечни, известный полиции исламист. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.
Обновлено в 11:48
Общество
Экономист оценил возможность сокращения рабочей недели в России
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».
Обновлено в 10:57
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
Волкер заявил о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона Батырева
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за своего коллегу по сцене Антона Батырева.
Обновлено в 04:34
Футбол
Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:19
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Экономика
ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО
Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:04
Футбол
Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге.
Обновлено в 11:25
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53