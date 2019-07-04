Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде ЛондонаКоммерсантъ 18:56
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
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Сбежавшая принцесса. Почему женщины все чаще бегут из монархий Персидского залива
Forbes02 июля в 06:39
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