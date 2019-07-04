Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Политика Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю "Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Футбол Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит» Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Общество Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Авто Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться за него Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.

Происшествия Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.

Футбол Танги Ндомбеле: «„Тоттенхэм“ входит в четверку лучших команд Англии» "Шпоры" входят в четверку лучших команд Англии на данный момент. Я думаю, что мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Общество Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Политика Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

Наука Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Наука Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.

Общество В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.

Политика Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.