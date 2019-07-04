Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде ЛондонаКоммерсантъ 18:56

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
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Премьер ОАЭ будет судиться со сбежавшей женой в Лондоне

РБК20:35

СМИ: сбежавшая жена премьера ОАЭ может находиться в Лондоне

РИА Новости02 июля в 07:03

Премьер-министр ОАЭ подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

РЕН ТВ19:27

СМИ: Эмир Дубая подал в суд на жену, сбежавшую от него в Лондон

Росбалт18:31

Стала известна причина побега жены дубайского шейха

News.ru10:12

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Коммерсантъ18:56

Сбежавшая принцесса. Почему женщины все чаще бегут из монархий Персидского залива

Forbes02 июля в 06:39
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Политика

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"Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - сказал Путин.
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На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

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Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Авто

Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Экономика

X5 Retail Group и «Абрау-Дюрсо» создадут совместное предприятие

Обновлено в 09:18
Политика

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Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Обновлено в 08:59
Футбол

Танги Ндомбеле: «„Тоттенхэм“ входит в четверку лучших команд Англии»

"Шпоры" входят в четверку лучших команд Англии на данный момент. Я думаю, что мой стиль игры хорошо подходит для английского футбола.
Обновлено в 19:43
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Общество

Депутат Госдумы предложил создавать в поселках пункты приема ягод

Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Обновлено в 20:03
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено в 14:27
Наука

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено в 15:56
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
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Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Сирию вновь идет российский большой десантный корабль «Орск»

Турецкие СМИ полагают, что корабль направляется в сирийской порт Тартус, где расположена российская база.
Обновлено в 15:30
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Наука

Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты

Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27
Общество

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
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В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 11:03
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Друг Бориса Моисеева не видит у него никаких улучшений

Обновлено в 11:01
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Абринес подпишет трёхлетний контракт с «Барселоной»

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Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
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