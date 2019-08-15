Происшествия
Правильный ход: экипаж А321 посадил самолет с отказавшими двигателямиИзвестия вчера в 10:09
Лайнер, летевший из Нью-Йорка в Сиэтл, начал терять высоту сразу после взлета: буквально через полторы минуты самолет столкнулся с птицами. Как и в случае с А321 в Жуковском, отказали двигатели. Пилоты посадили самолет на воду реки Гудзон, все 155 человек на борту выжили.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил представить к госнаградам экипаж рейса Москва – Симферополь «Уральских авиалиний», которые посадили в подмосковном поле самолет после попадания птиц в двигатель.Новая газетавчера в 06:10
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«Их спасла высокая кукуруза»: авиаконструктор — об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний»
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Пилот Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в Подмосковье и спас 226 пассажиров
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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