Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Экономика С 1 апреля повышаются социальные пенсии Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Происшествия В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Технологии VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Происшествия Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество "За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.

Спорт Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Армия и оружие СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.

Политика США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.

Общество В Саратове презентовали проект фонтана на проспекте Кирова В администрации Саратова 29 марта показали проект фонтана, который появится на проспекте Кирова в рамках благоустройства территории.

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Происшествия WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

Здоровье У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.

Гаджеты В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.

Общество Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.