Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газета02:52

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Навязывание зарплатных банков назвали в ГД неприемлемым

News.ru07:56

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газета02:52

Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»

Rambler News Service02:09

Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать

Государственная Дума РФ05:41

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка

Банки.ру02:11

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

РБК02:48

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

ТАСС01:36
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Экономика

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