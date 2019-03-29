Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru вчера в 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Авто Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.

Экономика Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

Политика На Украине перед выборами президента наступил «день тишины» На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины».

Единоборства Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219 Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).

Политика СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Экономика С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.

Общество Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

Футбол ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон» Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".

Финансы Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму Рост долговой нагрузки населения обусловлен ростом необеспеченного потребительского кредитования, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Футбол Игало отказался от перехода в «Барселону» Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".

Армия и оружие «Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.

Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».