Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Кино Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Происшествия Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.

Хоккей Вратарь «Магнитки» Загидулин близок к переходу в «Калгари» «Калгари» возглавляет Запад НХЛ в текущем сезоне. «Магнитка» впервые с 2013 года вылетела в первом раунде плей-офф.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.

Спорт Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Технологии Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса Как пишут представители Boston Dynamics в описании своего ролика на YouTube, видоизменённый Handle – это "мобильный робот-манипулятор, предназначенный для логистики".

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Авто Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.

Политика В Кремле прокомментировали избирательную кампанию на Украине Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, как в Кремле относятся к выборам главы Украины.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.

Армия и оружие Российский самолет пролетел над военными базами США В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.

Экономика РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко "Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.