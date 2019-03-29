Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Политика Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.

Армия и оружие Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Происшествия ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.

Хоккей Вратарь «Магнитки» Загидулин близок к переходу в «Калгари» «Калгари» возглавляет Запад НХЛ в текущем сезоне. «Магнитка» впервые с 2013 года вылетела в первом раунде плей-офф.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.

Политика В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.

Политика Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. О ситуации в ВЭБе читайте в публикации "Ъ" "Докапитализация для мультипликации".

Армия и оружие Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).