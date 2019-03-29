Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газета02:52

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Наемным работникам разрешат выбирать зарплатный банк

Телеканал 360°08:15

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газета02:52

Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать

Государственная Дума РФ05:41

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

РБК02:48

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка

Банки.ру02:11

Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»

Rambler News Service02:09

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

ТАСС01:36
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