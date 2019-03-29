Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru вчера в 06:51
Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.Российская газетавчера в 02:52
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Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать
Государственная Дума РФвчера в 05:41
Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»
Rambler News Serviceвчера в 02:09
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