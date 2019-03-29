Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru вчера в 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Игры Тодд Говард не привезёт на Е3 2019 ни Starfield, ни The Elder Scrolls VI Во время прямой трансляции на PAX East геймдизайнер Bethesda Game Studios Тодд Говард подтвердил, что студия не будет показывать на Е3 2019 ни Starfield, ни The Elder Scrolls VI.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Происшествия Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.

Политика Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.

Политика На Украине перед выборами президента наступил «день тишины» На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил день тишины.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Общество Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.

Политика Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Экономика Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.

Авто В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.

Авто Опубликованы снимки нового Audi RS Q3 Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".