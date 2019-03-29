Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
Читать в источнике
с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газета02:52

Подробнее о событии

Работники смогут сами выбрать зарплатный банк

News.ru08:43

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

ТАСС01:36

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

РБК02:48

Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать

Государственная Дума РФ05:41

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка

Банки.ру02:11

Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»

Rambler News Service02:09

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газета02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Общество

«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске

Обновлено в 08:26
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Общество

В Москве отреставрируют памятники Гоголю

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Обновлено в 04:31
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика

Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Происшествия

СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings

Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Авто

Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Политика

Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Видео экстремальной проверки автомата Калашникова появилось в Сети

Обновлено в 08:56
Технологии

Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25
Авто

Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Игры

Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх

Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой

София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное