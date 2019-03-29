Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Происшествия Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте» В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Хоккей КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

Политика Саакашвили объяснил, почему жевал галстук Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Политика Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока» Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.

Политика Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Наука Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Культура Дрю Бэрримор выпустила собственную коллекцию мебели и аксессуаров для дома Дрю Бэрримор выпустила первую собственную коллекцию мебели и аксессуаров для дома.

Хоккей Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари» Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".

Игры Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.

Политика Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.

Общество Подсветку Кремля погасят в «Час Земли» Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.