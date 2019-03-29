Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Политика Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Армия и оружие Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Экономика Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Интернет МТС запустила платформу для интернета вещей Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.

Армия и оружие Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео Турецкое информагентство Demirören Haber Ajansı опубликовало кадры прохода кораблей НАТО через пролив Босфор в направлении Черного моря.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Общество Депутаты хотят запретить жителям Саратовской области свистеть по ночам «Законопроектом предлагается установить периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя, защищаемые объекты на территории Саратовской области, а также перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.

Армия и оружие Российский самолет пролетел над военными базами США Как передает «Интерфакс», самолет проследовал около американских авиабаз и нескольких полигонов.

Хоккей Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом» "Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.