Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Происшествия В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Серийному пранкеру в США дали 20 лет тюрьмы Прокурор требовал приговорить его к 25 годам тюрьмы, но адвокаты настояли на уменьшении срока.

Наука Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.

Политика «Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Экономика ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".

Технологии На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3» На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».

Авто Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Политика Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Политика МИД России уличил Порошенко во лжи Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».

Политика Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Авто Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.

Спорт Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.