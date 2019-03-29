Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Общество Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

Происшествия Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Общество Медведев рассказал о музыкальных вкусах Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Энергетика Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».

Авто Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Экономика Инвесторы оценили сервис заказа такси Lyft в $24,3 млрд С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд.

Общество Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.

Общество Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Политика Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Политика Песков: Кремль следит за ситуацией в Ингушетии Ситуация с идущими в Ингушетии митингами требует внимания, в Кремле следят за происходящим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия На стройке в Москве обнаружена мина времён Великой Отечественной войны Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружен 29 марта на строительной площадке на северо-востоке Москвы.

Происшествия Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.

Происшествия Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.

Технологии Пять VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.

Происшествия Россиянин убил внука и похитил еще двоих «Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.