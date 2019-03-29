Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru вчера в 06:51

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты
, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Российская газетавчера в 02:52

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Наемным работникам разрешат выбирать зарплатный банк

Телеканал 360°вчера в 08:15

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

ТАССвчера в 01:36

В Госдуму внесли законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

РБКвчера в 02:48

Не позволяющих работнику менять зарплатный банк работодателей предлагают штрафовать

Государственная Дума РФвчера в 05:41

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка

Банки.рувчера в 02:11

Правительство внесло в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства»

Rambler News Serviceвчера в 02:09

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Российская газетавчера в 02:52
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Футбол

Дриусси: «Совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России»

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил что ошибся, когда покинул "Ривер Плейт" и перебрался в Россию.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии

VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц

Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено вчера в 08:55
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Обновлено вчера в 19:45
Политика

В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита»

Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Обновлено вчера в 17:01
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Здоровье

Пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены страдать в регионах без лекарств

Страдающим редкими – орфанными – болезнями лечение гарантирует Конституция, но в регионах об этом будто не слышали.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Космос

Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет

Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.
Обновлено в 00:21
Происшествия

На востоке Китая пять человек погибли при взрыве на фабрике

Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:50
Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено вчера в 17:12
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные среди россиян половые инфекции

Министерство здравоохранения перечислило наиболее часто встречающиеся у россиян венерические заболевания.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека

В Кингисеппском районе Ленобласти на трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП участием двух автомобилей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря

Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали сверхманёвренность Су-30СМ

Российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» впервые показала сверхманёвренные возможности истребителя Су-30СМ. Выступления прошли на международном авиасалоне LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено 28 марта в 08:18
Футбол

«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»

«Эспаньол» ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о деньгах.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Boeing 737 экстренно приземлился из-за специфического запаха на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено вчера в 19:53
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