Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru вчера в 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Технологии VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.

Армия и оружие Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160 Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Происшествия В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.

Политика В Лондоне задержали пятерых сторонников «Брекзита» Пять сторонников Brexit задержаны в Лондоне в ходе так называемого марша в пользу выхода.

Важное за сутки Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Армия и оружие Уникальный управляемый снаряд конструируют в России Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.

Здоровье Пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены страдать в регионах без лекарств Страдающим редкими – орфанными – болезнями лечение гарантирует Конституция, но в регионах об этом будто не слышали.

Происшествия Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.

Космос Индия впервые пустит зрителей на запуски космических ракет Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Происшествия На востоке Китая пять человек погибли при взрыве на фабрике Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Общество Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.

Происшествия Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте» В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные среди россиян половые инфекции Министерство здравоохранения перечислило наиболее часто встречающиеся у россиян венерические заболевания.

Происшествия ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека В Кингисеппском районе Ленобласти на трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП участием двух автомобилей.

Политика Патрульные корабли КНР вошли в спорные воды Восточно-Китайского моря Как сообщает агентство Kyodo, японская береговая охрана потребовала от иностранных сторожевиков «покинуть японские территориальные воды».

Армия и оружие «Русские Витязи» показали сверхманёвренность Су-30СМ Российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» впервые показала сверхманёвренные возможности истребителя Су-30СМ. Выступления прошли на международном авиасалоне LIMA 2019 в Малайзии.