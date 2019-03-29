Экономика
Работникам позволят самим выбрать зарплатный банкГазета.Ru 10:51
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.Российская газета02:52
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