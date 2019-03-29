Работникам позволят самим выбрать зарплатный банкГазета.Ru 10:51

с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Политика В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Футбол Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию» В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"

Игры Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг критике исторические компьютерные игры иностранного производства.

Происшествия В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц.

Политика Медведев пошутил о появлении министров с искусственным интеллектом Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» пошутил, что через 100 лет в правительстве будут министры с искусственным интеллектом.

Армия и оружие Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.

Общество Медведев рассказал, как выступал на дискотеках Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Общество Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Авто В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля «снялся» УАЗ На сайте итальянской газеты Ilmessaggero опубликованы фотографии со съемок сериала "Новый папа", на которых видно, что в качестве папамобиля на кадрах используется авто на базе УАЗа "Пикап".

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Финансы Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Происшествия В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы.

Происшествия В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Футбол Коммерческий директор ЦСКА: «Зрителям нравится футбол в исполнении обновленной команды» Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал, с чем связано увеличение числа болельщиков на домашних играх армейцев.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Происшествия Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".