Правила зачисления зарплат в России решили изменитьLenta.ru 06:51

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон об отмене «зарплатного рабства». Согласно документу, работник может выбирать банк начисления зарплаты, и работодатель не имеет права отказать.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Политика Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой «Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.

Происшествия После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Транспорт Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".

Энергетика Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.

Политика Гудков подал иск против закона об оскорблении власти Сегодня, 29 марта, оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, а также против его автора члена Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и подписанта вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Общество Камчатский гороскоп, 29 - 31 марта Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятничный гороскоп по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день.

Армия и оружие В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.

Политика В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Хоккей НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко Счет открыл российский "музыкант" Владимир Тарасенко, но в итоге победу праздновали хозяева, у которых отличился Павел Бучневич – 4:2. "Сент-Луис" начал встречу очень уверенно и выиграл первый период за счет голов Тарасенко и Перрона.

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Авто В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.

Шоу-бизнес Юлий Гусман перенес операцию на сердце Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.

Общество Шведский ученый предложил странам перейти на постоянное зимнее время Страны Европы в случает отказа от сезонного перевода часов должны, как ранее Россия, перейти на постоянное зимнее время, считает исследователь и руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт (Christian Benedict).

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.

Шоу-бизнес 36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.

Авто Модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет Первый экземпляр будущей легенды сошёл с конвейера завода марки в Вольфсбурге 29 марта 1974 года.