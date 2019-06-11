Общество

Правила выезда детей за рубеж изменятсяBFM.ru 13:03

Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня. Изменения касаются порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФСБ напомнила об изменении правил выезда детей за границу

РБК19:33

Изменены правила выезда детей из России

Московский Комсомолец17:46

Пограничники с 12 июня не будут принимать заявлений о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних

Интерфакс11:15

Как обжаловать отказ супруга давать разрешение на выезд ребенка за границу?

Аргументы и Факты17:17

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

ТАСС11:35

На границе не спросят

Российская газета17:04

Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребенка за границу изменится с 12 июня

Гарант03:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Финансы

Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке

Снижение ключевой ставки Банка России и замедление инфляции помогут снизить ставки по ипотеке.
Обновлено в 21:23
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Здоровье

В петербургских садоводствах появятся медпункты и «школы здоровья»

В этом году в трех садоводствах Петербурга откроются медицинские пункты.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Обновлено в 20:55
Армия и оружие

Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

Обновлено в 20:06
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Общество

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Обновлено в 18:42
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Финансы

Ипотека в России рекордно подорожала

Падение за год составило 10,5%. При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Футбол

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

Обновлено в 11:16
Хоккей

Бек заключил новое соглашение с «Авангардом»

Обновлено в 10:55
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол

«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом

По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Сотрудница «Алросы» похитила 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 05:16
Общество

Список площадок для храма в Екатеринбурге подготовят к концу недели

Обновлено в 09:16
Космос

Россияне дадут имя звезде в созвездии Большой Медведицы

Обновлено в 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное