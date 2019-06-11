Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятсяBFM.ru 13:03
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня. Изменения касаются порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетнего гражданина.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Финансы
Сбербанк рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке
Снижение ключевой ставки Банка России и замедление инфляции помогут снизить ставки по ипотеке.
Обновлено в 21:23
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В петербургских садоводствах появятся медпункты и «школы здоровья»
В этом году в трех садоводствах Петербурга откроются медицинские пункты.
Обновлено в 08:31
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Общество
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Обновлено в 18:42
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Финансы
Ипотека в России рекордно подорожала
Падение за год составило 10,5%. При этом генеральный директор экспертного бюро Олег Лагуткин отмечает, что график роста средней суммы по ипотеке неуклонно растёт, тогда как многие другие показатели имеют сезонные изменения.
Обновлено в 21:44
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено в 20:56
Футбол
Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Обновлено в 11:16
Хоккей
Бек заключил новое соглашение с «Авангардом»
Обновлено в 10:55
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол
«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом
По информации источника, мюнхенский клуб рассчитывает сэкономить 65 миллионов евро и подписать с ним контракт следующим летом.
Обновлено в 18:31
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Космос
Россияне дадут имя звезде в созвездии Большой Медведицы
Обновлено в 00:29