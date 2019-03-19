Экономика

Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточитьВечерняя Москва 00:11

Минпромторг может ужесточить существующие правила продажи топлива на автозаправках. Это связано с тем, что на сегодняшний день доля суррогатной продукции на данном рынке достигла девяти процентов, передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.
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с чего всё началось

Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
РБКвчера в 10:45

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Минпромторг планирует ужесточить правила продажи топлива на заправках

Газета.Ruвчера в 23:43

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Российская газетавчера в 13:58

Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива

РБКвчера в 10:45

Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

ТАССвчера в 13:04

Назван бензин, который оставят в продаже на АЗС

URA.Ruвчера в 12:29

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Коммерсантъвчера в 13:28

Власти хотят серьёзно ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Говорит Москвавчера в 12:58
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Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для бездорожья

Обновлено вчера в 10:35
Футбол

Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске

В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Обновлено в 04:36
Политика

Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии

В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Космос

Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Самолеты Ил-38 обнаружили в Охотском море «вражеские» подлодки

Обновлено в 05:04
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено в 05:37
Наука

Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму

Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено 18 марта в 12:04
Политика

В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии

В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Культура

Опубликована культурная программа Международного арктического форума

Форум пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля Культурная программа V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" опубликована на официальном сайте мероприятия.
Обновлено в 05:49
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Военные проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Обновлено в 04:45
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Наука

Абелевская премия впервые присуждена женщине

Обновлено в 05:50
Кино

Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом

Обновлено вчера в 07:18
Политика

Евкуров отозвал из парламента Ингушетии законопроект о референдуме

Ранее в парламент Ингушетии был внесен региональный законопроект о референдуме, в том числе предусматривающий обязательное вынесение на плебисцит вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством России.
Обновлено в 03:56
Экономика

Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Футбол

Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Космос

Загадочная планета Нибиру замечена возле Солнца

Обновлено вчера в 05:01
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
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