Экономика
Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточитьВечерняя Москва 00:11
Минпромторг может ужесточить существующие правила продажи топлива на автозаправках. Это связано с тем, что на сегодняшний день доля суррогатной продукции на данном рынке достигла девяти процентов, передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.
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с чего всё началось
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".РБКвчера в 10:45
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Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для бездорожья
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
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Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
Политика
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Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии
В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт
Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Наука
Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму
Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено 18 марта в 12:04
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Культура
Опубликована культурная программа Международного арктического форума
Форум пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля Культурная программа V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" опубликована на официальном сайте мероприятия.
Обновлено в 05:49
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Наука
Абелевская премия впервые присуждена женщине
Обновлено в 05:50
Кино
Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Евкуров отозвал из парламента Ингушетии законопроект о референдуме
Ранее в парламент Ингушетии был внесен региональный законопроект о референдуме, в том числе предусматривающий обязательное вынесение на плебисцит вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством России.
Обновлено в 03:56
Экономика
Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке
Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.
Обновлено в 03:27
Футбол
Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Загадочная планета Нибиру замечена возле Солнца
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59