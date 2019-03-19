Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточитьВечерняя Москва 00:11

Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".

с чего всё началось

Минпромторг может ужесточить существующие правила продажи топлива на автозаправках. Это связано с тем, что на сегодняшний день доля суррогатной продукции на данном рынке достигла девяти процентов, передает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

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