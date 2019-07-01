Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииОбщественное телевидение Приморья 08:15
С 1 июля молочные продукты в России будут продавать по новым правилам, сообщает otvprim.ru .
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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Россиянам снова стала доступна госпрограмма на первый автомобиль
Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
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Обновлено в 05:04
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
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Обновлено в 18:11
Футбол
«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»
Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика».
Обновлено в 16:17
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CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено в 16:34
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
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В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Наука
Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию
Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.
Обновлено в 16:22
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
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Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия
СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве
Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.
Обновлено в 17:06
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
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Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции
Обновлено в 08:30
Здоровье
Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому
С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.
Обновлено в 08:35