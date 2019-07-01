Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииОбщественное телевидение Приморья 08:15

С 1 июля молочные продукты в России будут продавать по новым правилам, сообщает otvprim.ru .
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Разложат по полкам: Роскачество разработает стандарты на экологические продукты

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Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

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В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

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В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30
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Россиянам снова стала доступна госпрограмма на покупку первого или семейного автомобиля.
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Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

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Экономика

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«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
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Если верить шотландскому изданию The Scottish Sun, «Зенит» проявляет интерес к Тому Рогичу, австралийцу сербского происхождения, защищающему цвета «Селтика».
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CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
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К Земле движутся четыре опасных астероида

Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено в 16:34
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США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
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В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

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Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Наука

Немецкие ученые создали таблетку для выделения лекарств по расписанию

Ученые из Мюнхенского технического университета разработали «умную» таблетку, способную выпускать активные вещества в нужной последовательности и в нужное время, по расписанию.
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Общество

Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля

Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
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Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
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СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве

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В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
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Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
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Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции

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Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому

С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.
Обновлено в 08:35
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