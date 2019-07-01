Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции
Российская газетавчера в 17:00
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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
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Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.
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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
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Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
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Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан
Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
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Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Матери детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с Дальнего Востока записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой законодательно закрепить за инвалидами право на авиаперелёт до мест лечения и реабилитации в западные регионы России.
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Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
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Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
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Обновлено 29 июня в 08:57