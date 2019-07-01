Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РоссииРИАМО 02:32

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости. Постановление об изменениях было принято правительством в конце января.
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В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

RT на русском07:54

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известиявчера в 17:52

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32

В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции

Российская газетавчера в 17:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

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Культура

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ

Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Зенит» может приобрести австралийского полузащитника «Селтика»

Рогич, которому 26, в «Селтике» с 2013 года, перешел в клуб из австралийского «Сентрал Кост Маринерс» за полмиллиона евро.
Обновлено в 16:17
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Поздоровались с морем: Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Латвию

В первый день июля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри прибыла в столицу Латвии.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Происшествия

Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте

Обновлено в 09:24
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области вновь выросло

В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика

Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.
Обновлено в 15:56
Экономика

Россию раскритиковали за слабый рубль

Слабый рубль положительно влияет на российский экспортный сектор, однако негативно отражается на потребителях, поскольку подталкивает вверх цены на импортные товары, в число которых входят продукты питания.
Обновлено в 14:26
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнование родным сотрудника полиции, погибшего сегодня, 1 июля, от рук бандита.
Обновлено в 13:29
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.
Обновлено в 15:35
Здоровье

На Дальнем Востоке просят закрепить за детьми-инвалидами право на авиаперелёт

Матери детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с Дальнего Востока записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой законодательно закрепить за инвалидами право на авиаперелёт до мест лечения и реабилитации в западные регионы России.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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