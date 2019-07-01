Общество
С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в РоссииАлтайская правда вчера в 01:47
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В Роскачестве рассказали об итогах рейда по проверке молочной продукции
Российская газета30 июня в 17:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Армия и оружие
МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля
Сирийское министерство иностранных дел в понедельник потребовало от ООН в очередной раз принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки на объекты на территории САР, и заявило, что израильские чиновники стали хвастаться подобными актами агрессии.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Здоровье
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено вчера в 06:29
Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Правила выдачи микрозаймов изменились в России
Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 02:38
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье
Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено вчера в 04:08
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28