В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

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